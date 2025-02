Striscia la Notizia, bomba su Sanremo 2025: "Voti non registrati per favorire Olly, ecco le prove"

20 febbraio 2025 a

Altra bomba sganciata da Striscia la Notizia sul Festival di Sanremo 2025, la kermesse con cui il tiggi satirico di Canale 5 ha da sempre, storicamente, un conto aperto. Nella puntata di giovedì 20 febbraio, ecco che Pinuccio è tornato a indagare sulla trasparenza e sull'affidabilità del sistema di televoto, elemento chiave nella proclamazione del vincitore di Sanremo 2025, che è stato Olly con la sua Balorda Nostalgia.

Dopo aver già sollevato dubbi su possibili criticità nella scorsa edizione, quest'anno l'attenzione si concentra sulla selezione della cinquina finale del Festival.

Diverse segnalazioni giunte alla redazione di Striscia mettono in discussione la regolarità del sistema di voto, con alcuni telespettatori che denunciano anomalie nel conteggio delle preferenze. In particolare, sarebbero stati riscontrati problemi nell'assegnazione dei voti a vari artisti, tra cui Fedez, Brunori Sas e Lucio Corsi.

Uno degli episodi più curiosi segnalati dal tiggì ideato da Antonio Ricci riguarda un telespettatore che ha inviato contemporaneamente due voti: uno per Brunori Sas e uno per Olly. Mentre il voto per Olly è stato correttamente registrato, quello per Brunori Sas, sostengono da Striscia, non lo è stato.

Un servizio, quello di Pinuccio, che mira a far luce su queste discrepanze per comprendere se si tratti di semplici errori tecnici o di un problema più ampio che potrebbe aver influenzato la classifica finale della kermesse.