PiazzaPulita, Maria Elena Boschi insulta Delmastro: "Inadeguato, incapace, pericoloso e..."

Duro attacco di Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva, al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dopo la condanna in primo grado ricevuta dal Tribunale di Roma a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio, in merito alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito.

Il pulpito è quello di Piazzapulita, arena di dibattito politico di La7, gestita da Corrado Formigli. Così la Boschi su questa vicenda: “È tutta ua contraddizione, colpisce non solo l’incoerenza di Delmastro, ma anche Giorgia Meloni. Quando si trattò di Banca Etruria e sia Giorgia Meloni che FdI erano all'opposizione, mio padre venne indagato e poi assolto, ma Giorgia Meloni chiese le mie dimissioni. Ora, in questo caso, non c'è nemmeno bisogno di andare sui genitori, perché la condanna riguarda direttamente Delmastro e Giorgia Meloni per coerenza dovrebbe chiedere le sue di dimissioni e invece lo blinda”.

Sulla condanna, invece, la Boschi è garantista, anche se chiede la testa di Delmastro: “Per quanto mi riguarda, il fatto che abbia una condanna di primo grado non cambia nulla, io ero garantista prima e resto garantista adesso. È solo una condanna di primo grado, poi vedremo nei prossimi gradi di giudizio. Tanto più che Delmastro è arrivato al governo che una condanna in via definitiva l'aveva già avuta, anche se poi con oblazione (guida in stato di ebbrezza, ndr). Il punto è un altro, cioè che Delmastro non deve rimanere sottosegretario alla Giustizia, perché è inadeguato, incapace, per di più è pericoloso per le cose che dice: sui detenuti, sulla polizia penitenziaria etc.. Io credo che Delmastro dovrebbe lasciare, perché non è in grado di stare al ministero della giustizia, a prescindere dalla condanna che per me non sposta nulla”.



