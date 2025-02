Affari Tuoi, Angelo "tradisce" la moglie a fine puntata: il gesto clamoroso con De Martino

21 febbraio 2025 a

Ieri, giovedì 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato come concorrente Angelo, il rappresentante della Regione Basilicata. L'uomo ha partecipato al programma in compagnia di sua moglie Maria Domenica. E, proprio con la consorte, si è reso protagonista di un gesto divertente che sui social ha fatto molto discutere i telespettatori.

Puntata fortunata quella di ieri. Ottima partita quella giocata da Angelo. Il rappresentante della regione Basilicata ha infatti rifiutato l'offerta del dottore per scegliere quello che poi si è rivelato essere il pacco vincente. Angelo, infatti, si è portato a casa la bellezza di 75mila euro. E, quando ha scoperto il contenuto del pacco, si è lasciato andare a grandi festeggiamenti. Il concorrente, però, invece di correre ad abbracciare la moglie si è fiondato da Stefano De Martino. E questo dimostra quanto il conduttore sia amato dai concorrenti. Ma sui social in tanti si sono chiesti come abbia reagito la moglie a questo "affronto".

"Ma dove vuoi andare?", "C'è un problema...": Affari Tuoi, impensabile botta e risposta tra De Martino e Angelo

"Ha abbracciato prima Stefano e poi la moglie", ha scritto una telespettatrice su X. "È vero: Stefano li fa sentire come suoi amici e da bravo amico gioisce per le loro vittorie", ha scritto invece Mina.