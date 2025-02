Donzelli-Appendino, è scontro a Dritto e Rovescio: "Se i fatti sono il bonus monopattino..."

22 febbraio 2025 a

a

a

Volano stracci a Dritto e Rovescio tra Giovanni Donzelli e Chiara Appendino. Al centro il decreto del governo contro il caro bollette. Nello studio di Rete 4 la deputata del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino punta il dito contro l'esecutivo. Ma Donzelli non attende a replicare: "Si vergogni di fare propaganda sulla gente". "Io ho fatto i fatti", dice a quel punto la grillina scatenando la reazione dell'interlocutore: "Oh, avete fatto i fatti, avete fatto i banchi a rotelle, se quelli sono i fatti... altro che energia, i banchi a rotelle".

"Il superbonus no?", rincara la dose Appendino mentre il deputato di Fratelli d'Italia ironizza ancora: "Ah sì, è vero, c'era il bonus monopattino. Mi ero dimenticato". E ancora: "Mi piace questa Appendino passionale, mi piacerebbe vederla così anche nel criticare quando per anni si è detto no alle trivelle, no al nucleare, no al carbone". E immediatamente in studio si scatenano gli applausi.

"Togati rossi, libereremo l'Italia da questa degenerazione": clamoroso Donzelli dopo la condanna di Delmastro

Donzelli infatti ricorda che "il nucleare lo fanno in Francia, a pochi metri da noi. Se succede qualcosa, paghiamo uguale". Per non parlare poi dell'energia "che andiamo a pagare il triplo di quanto la andremmo a pagare se la facessimo in Italia. Arrivano bollette così per colpa delle vostre ideologie folli andate avanti per anni". Parole alle quali Appendino non sa più come rispondere.