Mediaset, indiscrezioni clamorose su Veronica Gentili: ecco che programma le affidano

24 febbraio 2025 a

a

a

Veronica Gentili potrebbe essere la conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi: lo scrive Giuseppe Candela su Dagospia, parlando di "fumata bianca" dalle parti di Cologno Monzese. Sono ancora da definire invece tutti gli altri dettagli, come la data di messa in onda, i nomi dei concorrenti e molto altro. Nei giorni scorsi era trapelata un'altra ipotesi, quella di Alfonso Signorini, poi scartata perché il presentatore sarebbe reduce da un impegno molto lungo con un altro reality, il Grande Fratello.

Poi, ecco la decisione dei dirigenti, che avrebbero scelto di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi, quello della Gentili, al momento al timone de Le Iene su Italia 1. E' probabile, dunque, che sarà la giornalista a sostituire Vladimir Luxuria, che ha condotto il programma l'anno scorso. Il nome della conduttrice de Le Iene, secondo Candela, piacerebbe molto ai vertici. Un po' meno invece alla società di produzione Banijay, che a quanto pare preferirebbe un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Qualche settimana fa, un altro nome di cui si è parlato per la conduzione del reality è stato quello di Federica Panicucci, che da tempo sarebbe interessata al programma.

"Culotte, pizzo e minigonne": Diletta Leotta con Veronica Gentili, si scatena il delirio a Le Iene | Foto

Per quanto riguarda i concorrenti, Gabriele Parpiglia ha rivelato che tra di loro, pronti a partire in direzione Honduras, ci sarebbe la sportiva ed ex campionessa di tennis Camila Giorgi, il calciatore e marito di Diletta Leotta, Loris Karius, la showgirl Maddalena Corvaglia, Angelo Madonia e Sylvie Lubamba.