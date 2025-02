Ugo Mattei fa impazzire Fusani e Parenzo: "Benedetto Trump! Vi manca la guerra fredda?", caos in studio

25 febbraio 2025 a

"Riscontro fra i presenti una certa nostalgia per la guerra fredda": il professore e giurista Ugo Mattei lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, commentando le parole di altri due ospiti, i giornalisti Claudia Fusani e Augusto Minzolini, sulla decisione degli Usa di non votare la risoluzione sull'Ucraina all'Onu. "Ha un'impressione sbagliata, professore. Noi non vogliamo essere le vittime di un altro equilibrio. Quella che è stata fatta è un'aggressione", ha replicato Minzolini, firma del Giornale. E il conduttore ha aggiunto: "Dipende che cosa si vota, se nella risoluzione si vota che l'Ucraina non è stata aggredita, lei capisce...".

Ma Mattei ha insistito: "E' quella retorica lì che deve cadere". "E' la sua ideologia che deve cadere, professore", ha controbattuto la Fusani. "Le foto dei paracadutisti a Kiev c'erano o no? Ce le siamo inventate? Quelli sono fatti", gli ha fatto notare Minzolini. E il giurista ha risposto: "Ma erano fatti anche le postazioni militari alla frontiera del Donbass per andare ad aggredire i russi, la storia non si può ricostruire a seconda se gli amici o i nemici stanno da una parte o dall'altra. Benedetto Trump che sta cercando di fermare la guerra insieme a Putin, facendo un'operazione di pace per la prima volta. Mentre gli atlantisti, nostalgici della guerra fredda, talmente affezionati all'idea che Putin sia un criminale, adesso sono tutti con la faccia lunga".

Gli Usa votano insieme alla Russia: all'Onu l'Occidente si spacca, situazione senza precedenti

Stupita, la Fusani ha chiesto: "Ma il professore insegna? Ha la cattedra? Io sono molto preoccupata per le mistificazioni che potrebbe portare in aula agli studenti". "Non ho mai mistificato in vita mia - ha replicato Mattei - l'avvicinamento della Russia e degli Stati Uniti è un fatto storico gioioso per chi ama la pace". Infine, la frecciatina di Parenzo: "Voglio solo spiegare al pubblico che questa e L'Aria che tira, La7, e non Scherzi a parte. Lo volevo precisare perché il professor Mattei, che non insegna storia ma diritto internazionale, dovrebbe sapere che lì in Ucraina c'è stata un'aggressione".

