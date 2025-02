La volta buona, Jessica Schillaci straziante: "L'ultima frase che mi ha detto mio padre"

26 febbraio 2025 a

A La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1, nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio ecco Jessica Schillaci, la figlia maggiore del mitico Totò Schillaci, scomparso lo scorso settembre. Un'intervista toccante, in cui ha parlato molto del padre e dei suoi ultimi giorni. Un momento di televisione commovente, toccante,

Quando la Balivo ha chiesto a Jessica di rivelare qualcosa che ha scoperto solo dopo la morte del padre, ecco che la la figlia si è sbottonata: "Mamma mi racconta che appena hanno scoperto di avermi, poche settimane dopo ha cominciato a stare male e aveva minacce d’aborto, quindi l’hanno messa a riposo. Fortunatamente la gravidanza è andata bene, papà si è preso cura di lei, soprattutto i primi tre mesi. L’ha messa a letto, categoricamente, le preparava da mangiare tutti i giorni. Voleva a tutti i costi diventare papà", ricorda Jessica, commossa. E ancora: "Allora mia mamma è riuscita a portare a termine la gravidanza. Quando sono nata, un ginecologo le ha detto: dovete ringraziare questa bambina che con forza ce l’ha fatta, è veramente un miracolo ed è il miracolo della vita".

Il racconto arriva fino agli ultimi giorni dell'eroe di Italia '90, giorni in cui Jessica si è confidata e confrontata con papà. "Lui diceva cose da film e purtroppo per lavoro è stato sempre via, quindi aveva delle mancanze nei nostri confronti, ma a me piaceva mangiare con lui, perché era un uomo divertente, mi piaceva divertirmi con lui, andare in moto e andare in barca. Mi manca tantissimo, e lui mi ha chiesto scusa per non esserci stato, mi ha detto che avrebbe voluto riavvolgere il nastro e cambiare alcune cose", ha rivelato Jessica, emozionata, tanto da interrompersi per le lacrime, che non riusciva a respingere.

"Aveva la voce un po’ sommessa per il tumore, però si faceva capire, con quei suoi occhi magici che tutti conoscete, lui l’aveva capito", che non ce l'avrebbe fatta, aggiunge Jessica parlando degli ultimissimi giorni di vita di Totò. "Noi cercavamo di sviarlo, qualche giorno prima che andasse via era convinto che fossimo nel 2025, era un uomo forte ed era il paziente ideale, perché si lamentava poco. L’ultima cosa che mi ha detto? Che mi voleva bene. Mi ha chiesto scusa, e mi ha detto: amore mio ti voglio bene, non dimenticarlo mai", ha concluso Jessica Schillaci il suo toccante racconto.