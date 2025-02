Affari Tuoi, "svengo": Valentina perde tutto e poi fa impazzire il dottore

27 febbraio 2025 a

a

a

Valentina dal Molise, con il pacco numero 12, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 26 febbraio, su Rai 1. Accanto a lei, al centro dello studio, il fratello Cristiano. La loro partita, però, non è iniziata benissimo. Ed è proseguita pure peggio. Tutti i pacchi rossi, quelli che contengono le cifre più alte, sono stati eliminati subito. Per di più, a un certo punto del gioco la concorrente ha accettato l'offerta di cambio fatta dal dottore cedendo il suo pacco e prendendo il numero 10, salvo poi scoprire che nel pacco appena dato via c'erano ben 75mila euro. Quello preso, invece, ne conteneva solo 50. Valentina, allora, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto alla Regione Fortunata. E ha fatto bene.

Prima ha puntato sull'Emilia Romagna, ma non era quella la Regione giusta. Poi ha scelto il Piemonte e ha commentato: "Ora svengo. Non può essere il Piemonte, sono sfortunatissima". E invece era proprio quella la Regione Fortunata. Esplosione di gioia in studio. La concorrente così è riuscita a portarsi a casa 50mila euro, facendo impazzire il dottore, che pensava di averla avuta vinta.

Affari Tuoi, il "miracolo" di Cristiano: alla Regione Fortunata... "e ora dategli tutti i soldi!". Il delirio è totale

La pacchista, originaria di Cerro al Volturno, in provincia di Isernia, ha raccontato di lavorare come impiegata in una società di consulenza: "Facciamo assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione - ha spiegato -. Faccio i controlli sulle pubbliche amministrazioni o privati che usufruiscono di fondi europei". Il fratello, invece, è impiegato in uno studio tecnico: "Faccio il geometra".