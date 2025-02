Bagnai gela la grillina Sportiello: "Allora aspettate con comodo", Parenzo di sasso

Claudio Brigliadori 27 febbraio 2025 a

«Sono una donna, non sono una Santa», canta David Parenzo a inizio puntata. A L’aria che tira su La7 è una occasione speciale, perché va in onda addirittura un processo per due.

Da una parte a Daniela Santanchè, dall’altra all’ormai immancabile Donald Trump. «Mi sono alzata più volte alla Camera perché non potevo credere a quello che stavo sentendo», ammette in studio Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle che martedì ha per così dire movimentato la seduta a Montecitorio.

«Era una questione di dovere dire in Parlamento che quella ministra non può rappresentare l’Italia nel mondo. Il governo Meloni l’ha difesa, alla faccia del patriottismo. Il mio Paese deve essere rappresentato da persone degne di rappresentarlo, non da ministri che mentono in Parlamento».

Sì passa poi al vertice tra Trump ed Emmanuel Macron, con il solo deputato leghista Alberto Bagnai a difendere il presidente americano: «Macron non piace ai francesi, se ne va in giro a rappresentare l’Europa non si sa bene su mandato di chi». Per poi picchiare duro su Pd e grillini: «Se aspettate la frattura in questa maggioranza, aspettate con comodo... Sull’Ucraina in Europa, sono stupito che ci sia ancora gente che vuole entrare in questa gabbia di matti».

Nel bel mezzo del dibattito, però, qualcosa ruba l’attenzione a Parenzo. Mentre si litiga sull’ormai famigerato video-fake su Gaza realizzato con l’Intelligenza artificiale e condiviso sui social da Trump, una scintillante, sgargiante GazaLand stile Las Vegas, tutta lustrini, piscine, cocktail e divertimento, dal soffitto dello studio viene giù all’improvviso un cavo. «Nel frattempo la realtà... Fermi fermi fermi - interviene il conduttore stoppando i suoi ospiti -, avete parlato di Trump e nel frattempo è crollato un filo...».