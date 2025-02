Striscia la Notizia, Stefania Petyx aggredita a Palermo al mercato di Ballarò: spintoni e urla

27 febbraio 2025 a

La troupe di "Striscia la notizia" e l’inviata Stefania Petyx sono stati aggrediti da un gruppo di giovani durante una intervista nel mercato di Ballarò, a Palermo. La giornalista stava intervistando l’assessore comunale alle Attività produttive sul progetto di recupero del mercato storico quando alcuni giovani del posto hanno cominciato a spintonare troupe e giornalista. Sono intervenuti in loro difesa commercianti e residenti; sul posto anche i carabinieri del comando provinciale e agenti della polizia municipale. Grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza, i militari avrebbero individuato due degli aggressori che sarebbero già in caserma per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. L’inviata, spiega la redazione di Striscia, "sprovvista di bassotto per evitare di fargli correre dei rischi", era nei pressi del mercato di Ballarò per documentare un’incompiuta: l’area coperta del mercato, i cui lavori sono conclusi, ma che non è ancora stata aperta al pubblico.

"Alla vista delle telecamere, tre persone - provenienti da un bar da molti nella zona sospettato di essere un centro di spaccio - si sono scagliati contro Petyx e i cameramen, probabilmente pensando che Striscia fosse lì per documentare i traffici di droga". Un operatore "si è preso un pugno nel costato, un altro ha graffi e segni sul collo, l’inviata - nel tentativo di frapporsi tra gli aggressori e i suoi collaboratori - è stata ripetutamente spintonata". Le telecamere e il resto dell’attrezzatura sono state danneggiate. "Grazie all’intervento dei commercianti di Ballarò si è evitato il peggio e, poco dopo, sono intervenute in massa le forze dell’ordine che al momento pare abbiano già individuato e fermato due dei tre aggressori". Il servizio completo sarà trasmesso domani sera a Striscia la notizia.