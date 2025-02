La volta buona, la figlia di Alberto Castagna: "Come lo vidi in ospedale, fu un trauma". Un doloroso ricordo

28 febbraio 2025 a

“Papà era il mio supereroe, tutte le figlie femmine lo dicono del loro papà, però il mio lo era di più": Carolina Castagna, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha ricordato papà Alberto a 20 anni dalla sua morte. "Mi ha colpito sapere che l'unica volta in cui l'hai visto senza i famosi baffi è stato quando lo hai visto in ospedale", le ha detto la conduttrice. E lei ha risposto: "La ricordo come uno shock, un grandissimo trauma, perché i baffi erano la sua caratteristica, tutti eravamo abituati a vederlo così. E io ricordo che pensai: 'ma quello non è papà'. Però meglio con i baffi, decisamente"

"L'ultimo regalo che ti ha fatto tuo papà è stato un cd di Beyoncè che ti ha dato il giorno prima di andarsene. Come mai proprio quel cd?", le ha chiesto ancora la Balivo. E Carolina ha spiegato: "Noi condividevamo la musica fra i tanti interessi e lui cercava di essere sempre alla moda. Io Beyoncè non la conoscevo e lui mi disse di leggere tutti i testi per imparare bene l'inglese".

Infine, una domanda su suo marito: "Ti sei sposata con un ragazzo americano, cosa avrebbe detto papà di un matrimonio così lontano?". "Credo sarebbe stato gelosissimo. Poi lui chiedeva ai miei amici se fossero della Roma. Mio marito, nonostante sia americano, tifa Juve", ha chiosato Carolina Castagna.