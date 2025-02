Masterchef, clamoroso Jack: "Ecco com'è davvero Giorgio Locatelli"

28 febbraio 2025 a

Terminata la quattordicesima stagione di MasterChef, che ha visto trionfare Anna Zhang, i concorrenti hanno svelato qualche retroscena sui giudici. A raccontare alcuni dettagli ci hanno pensato i tre finalisti e la quarta classificata. Sia Jack che Anna, al termine della sfida, hanno parlato con la stampa del rapporto con Bruno Barbieri, più intimo di quello avuto con gli altri. Mentre per tutti, Giorgio Locatelli è quello più schivo tra i tre.

"Barbieri è un patatone", lo ha definito Jack. "I giudici hanno personalità opposte, con Canavacciuolo c’è stato un approccio complicato, ma pian piano l’ho riscoperto. Con Locatelli non ho parlato molto, ma il suo 'Jaaack' è rimasto iconico. Barbieri è empatico e l’ho amato molto", ha aggiunto il concorrente. Non diverso il racconto della vincitrice: "Con Barbieri mi sono trovata meglio, Locatelli invece è quello più silenzioso". Per Mary, invece, Antonino Cannavacciuolo è quello che "mi ha ricordato mio papà".

Insieme ad Anna, 32enne nata a Milano con origini cinesi, sono saliti sul podio Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Quarto posto per Mary, manager risorse umane di 30 anni di Milazzo (Messina) e residente a Bergamo. Il premio per la vincitrice sono 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il suo primo libro di ricette.