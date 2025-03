Verissimo, "fa male": il flirt con Fedez? La verità di Sarah Toscano sulle voci

02 marzo 2025 a

a

a

"Diciamo che il gossip a volte va un po' oltre": Sarah Toscano, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di un suo presunto flirt col rapper Fedez. I due sono reduci dall'ultimo festival di Sanremo. "Fa parte del gioco quando si ha una carriera pubblica, fa male quando leggi certi commenti sul tuo privato, a maggior ragione quando sono cose che non sono mai successe, tanto per parlare male di te in giro", ha poi aggiunto la cantautrice, ex allieva del talent Amici.

Sulla sua ammirazione, dichiarata in una precedente intervista, per il tennista Matteo Berettini, invece, la Toscano ha detto: "È uno dei miei idoli del tennis". Nel frattempo, la conduttrice scherzava facendole credere che il campione stesse per entrare nello studio di Canale 5. "Cosa possiamo dirgli se non complimenti - ha proseguito la cantante emozionata - sta andando benissimo, poi una voce mi ha detto che nei camerini ascolta Amarcord (il suo brano di Sanremo, ndr). Lo stimo tantissimo".

"Pensione di reversibilità, perché dovrei vergognami?": Carmen Di Pietro, schiaffo ai rosiconi

La 19enne, alla sua prima partecipazione al festival, sulla sua esperienza a Sanremo ha raccontato: "Avvertivo la tensione nella prima serata, poi quando sono scesa dal palco mi sono sentita a mio agio e mi sono goduta tutta la settimana, piena di emozioni”.