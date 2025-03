Eleonora Giorgi, "chi non si ricorderà di me": la testimonianza della Rusic a La vita in diretta

04 marzo 2025 a

Rita Rusic, in studio ha condiviso parole importanti verso Clizia Incorvaia e ha rivelato il ruolo importantissimo che Eleonora ha assegnato a Nina, la figlia di Incorvaia (nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina). Giorgi aveva un bellissimo rapporto anche con la primogenita di Clizia, che considerava un'altra sua nipotina: «Le ha dato un ruolo importantissimo. Lei le ha detto: "Gabriele non si ricorderà di me perché è piccolo, quindi tu che sei più grande le devi parlare della nonna e non fargliela dimenticare". Lei aveva questi due bambini intorno ed era felice».

In collegamento con il programma anche il figlio della Giorgi, Paolo Ciavarro, che ha detto: "Il dolore vivrà in me per tanto tempo. Il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile però anche la gioia e la bellezza di questo ultimo anno me li porterò dentro al cuore per sempre". E ancora: "Io e mio fratello abbiamo rimesso nostra madre al centro delle nostre vite. Non abbiamo perso un minuto, siamo stati insieme a lei e ci ha dato la forza di starle accanto. Il modo in cui ha affrontato la malattia, il suo atteggiamento... è stata incredibile. Non sono il solo, succede a tutti e bisogna accettarlo. Il pensiero che mio figlio non avrà la nonna nella sua vita mi fa molto male. Se non ci fosse stato Gabriele, mamma non avrebbe lottato così. Sarà ancora più dura perché è stata una nonna meravigliosa".