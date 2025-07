Milan, il clamoroso piano-B: se non arriva Vlahovic...

Mentre il caso-Jashari continua a far discutere tra Belgio e Italia, il Milan non resta a guardare e prosegue nel lavoro sottotraccia per rinforzare la rosa. In particolare, Massimiliano Allegri ha chiesto interventi su due fronti: il terzino destro e il reparto offensivo. Sul primo, la dirigenza rossonera punta forte su Guela Doué dello Strasburgo, con trattative in corso per limare la distanza tra domanda e offerta. Più complesso, invece, il discorso legato all’attacco. Il nuovo centravanti non arriverà nell’immediato: Tare e il club stanno valutando le opzioni e l’idea è di chiudere l’operazione solo nella seconda metà di agosto, poco prima dell’esordio in campionato contro la Cremonese previsto per il 23 al Meazza.

La pista che porta a Dusan Vlahovic resta viva e, con il passare del tempo, sempre più percorribile: la Juventus ha l’esigenza concreta di cederlo e le condizioni attuali potrebbero ammorbidirsi a vantaggio del Milan. Un’alternativa concreta è rappresentata da Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001, acquistato dal Psg un anno fa per 65 milioni. Jorge Mendes, suo agente, lo ha proposto ai rossoneri con l’idea di un prestito con diritto di riscatto. Il suo ingaggio da tre milioni netti non rappresenta un ostacolo insormontabile.