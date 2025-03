Fuori dal Coro, il ladro di case insulta l'inviato: "Avete fatto una figura di mer***"

Roberto Tortora 06 marzo 2025 a

Storie di ladri di case che, purtroppo, non se ne vogliono andare. L’ultima è quella di Gianluigi Pelosato, imprenditore edile di Peschiera del Garda, che da maggio del 2024 ha smesso di pagare l’affitto ad una giovane coppia del posto, la signora Letizia e suo marito. Il contratto transitorio stipulato con loro per l’occupazione di una casa-vacanze durava solo un anno ed è scaduto il 14 novembre 2024, ma Pelosato non l’ha mai lasciata e, da contratto, non avrebbe alcun titolo per starci. Infatti ha già ricevuto lo sfratto esecutivo dal Giudice entro il 2 Dicembre 2024. Quest’uomo è ancora lì e ha contratto con la coppia un debito di circa 20.000 euro. Addirittura, millanta una causa inesistente per un credito che lui vanterebbe nei confronti dei ragazzi di circa 30.000 euro. Siamo alla follia e il tutto nonostante il signore possieda auto sportive, una di queste addirittura da 100.000 euro!

La troupe di Fuori dal Coro, programma di Mario Giordano su Rete4, ha cercato un confronto con Pelosato, ma si è trovata di fronte solo ad una sequela di bugie e minacce. Nel momento clou Pelosato esclama: “Se io vado fuori da qua voi non mi date neanche un euro, per quello non vado via da qua. Aria adesso che avete fatto una figura di m...”. Il giornalista lo ammonisce: “Stasera guardi la televisione e vedrà chi ha fatto la figuraccia. E poi lei ovviamente riparte con le minacce. Ha voluto un confronto, non ci ha fornito una prova. Perché lei non è uscito a Novembre?” Pelosato risponde: “Perché stiamo aspettando di finire i lavori dentro la villa”. Un’altra casa, insomma, di cui non si sa nulla.

Il caso ha fatto clamore, al punto che un testimone, un dentista che ha preferito restare anonimo per paura di ritorsioni, ha visto il servizio della settimana precedente e lo ha riconosciuto: "Con il Pelosato purtroppo ho avuto anche io dei trascorsi. Nel 2023 si è presentato nel mio studio lamentando alcuni fastidi. Verso ottobre gli abbiamo consegnato la fattura, aspettando il bonifico, nel frattempo lui è scomparso. Lasciando un debito di poco più di 7mila euro”. Anche un idraulico, il signor Diego, è stato truffato: "Io gli ho fatto la parte idraulica e aveva pagato l'inizio dei lavori etc., poi ad un certo punto ha smesso di pagare, ci doveva circa 15mila euro e non lo abbiamo più trovato. Non solo io, nemmeno l'elettricista e tutti quelli che ci hanno lavorato erano in credito con lui”. Nel frattempo, l’imprenditore ha aperto un canale TikTok in cui diffama la coppia proprietaria della casa. Dice il marito: “Pretenderebbe 30mila euro, per cosa non si sa, dice che c'è una causa in corso, ma noi non ne sappiamo nulla. Lunedì dopo il vostro servizio lui ha contattato il nostro avvocato, dicendo che avrebbe riconsegnato le chiavi se noi non avessimo avanzato nessuna richiesta di pagamento”.