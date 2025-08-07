Garlasco, Massimo Lovati messo all'angolo sbotta: "Ma che ne so io!". Si mette male...

Nella puntata andata in onda mercoledì 6 agosto 2025 su Rete 4, Zona Bianca ha riportato l’attenzione sul caso di Garlasco. Durante l’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, sono emersi elementi controversi e dichiarazioni contrastanti che hanno alimentato il dibattito, soprattutto riguardo alla garza con il Dna di Ignoto 3 e all’orario in cui venne comunicata la morte di Chiara Poggi. L’atmosfera si è fatta tesa in particolare per le reazioni dell’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio.

Uno dei punti centrali della discussione è stato il momento in cui si sarebbe saputo del decesso di Chiara. A tal proposito, Brindisi ha mostrato un filmato con il racconto di Angela Taccia, altra avvocata di Sempio, che ricorda così: "Erano le prime ore del pomeriggio, le 14:00/14:30 circa. Mi chiama Biasi (Alessandro Biasibetti, oggi frate, all’epoca in vacanza con i genitori e il fratello di Chiara, ndr) e mi dice che potrebbe essere successo qualcosa di brutto alla sorella di Marco: ‘Probabilmente è morta, ma non lo so, siamo ancora assonnati, dobbiamo tornare subito’. Mi ricordo che mi ero appena buttata sul divano con un libro quando ho ricevuto questa telefonata da Biasibetti che mi diceva ‘dobbiamo partire subito’".