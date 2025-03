La Volta Buona, Valerio Scanu: "Come si fa ad andare a Sanremo se non sai cantare?"

07 marzo 2025 a

"In molti si chiedono sui social: 'ma come si fa a rappresentare San Marino con una canzone che si intitola Tutta l'Italia'?": Caterina Balivo lo ha detto nel corso della sua trasmissione, La Volta Buona, in onda su Rai 1, riferendosi al brano di Gabri Ponte, colonna sonora del festival di Sanremo 2025, e ora in corsa per rappresentare San Marino agli Eurovision 2025.

E subito Valerio Scanu, ospite della trasmissione, ha risposto lanciando una frecciatina: "E come si fa ad andare a Sanremo se non sai cantare?". A quel punto è scoppiato il caos in studio, con la conduttrice che ha provato a riportare la calma.

Nei giorni scorsi, invece, Scanu, sempre ospite della Balivo, aveva raccontato un aneddoto sulla sua vittoria a Sanremo. "Dietro le quinte si potrebbe scoprire chi arriva primo, prima che venga detto il nome - ha raccontato il cantante -. E quindi chiudono il televoto e Pupo in maniera poco carina mi disse: 'Tu hai vinto, noi secondi'. E praticamente mi ha rotto l'emozione del momento, perché poi sono dovuto salire sul palco non facendo finta... ma ero l'unico dei tre che sorrideva perché sapevo già di avere vinto con il microfono in mano e gli auricolari. A un certo punto mi si mise davanti la Clerici con il suo vestito, insomma, mastodontico e arriva uno da dietro che mi sfila il microfono. È stato tutto molto fantastico".