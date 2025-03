L'Eredità, Giulia vince ma viene massacrata: "Non ti meriti di insegnare!", la frase che scatena il linciaggio

07 marzo 2025 a

Come ogni sera, eccoci nel regno di Marco Liorni. Siamo ovviamente a L'Eredità, il game-show delle parole e dei loro legami. E, soprattutto, il format che si conclude con la Ghigliottina, il gioco in cui il campione di turno prova a portarsi a casa il montepremi. Un format, quello proposto da Rai 1, che sera dopo sera mette a segno risultati importantissimi in termini di share.

La puntata in questione è quella di venerdì 7 marzo, dove al Triello si sfidano Giulia, Claudia e Gabriele. La testa che cade è quella di Claudia, dunque eccoci alla semifinale, il gioco dei 100 secondi: una sfida tra Giulia e Gabriele in cui a spuntarla è la prima.

Insomma, alla Ghigliottina ci arriva Giulia. E ci arriva con un montepremi potenziale di assoluto rispetto, pari a 190 mila euro. Le parole-indizio sono: bel, Natale, carne, combinare e Bridget Jones. Giulia dimezza due volte il montepremi e si ritrova a giocare per 47.500 euro. Al termine del minuto di riflessione, ecco che come risposta propone "pasticcio". Risposta corretta! Giulia incassa 47.500 euro.

Ma sui social, su X in particolare - laddove chi segue L'Eredità commenta in diretta le gesta dei concorrenti in studio - fioccano critiche. Non tanto contro le soluzioni adottate dagli autori, quanto piuttosto contro Giulia, di professione maestra. Già, perché poco prima aveva sostenuto che "in una interrogazione gli studenti che sono nervosi lo sono perché sono impreparati". Frase che a molti non è piaciuta. "Non si merita di vincere e neppure di insegnare!", tuonava Annalisa. "Una prof così non l'avrei voluta neanche per sbaglio", aggiungeva Claudia. "Una prof che fa questa affermazione è poco sensibile", chiosava Laura. E via discorrendo, in una tempesta di commenti ostili. Intanto, Giulia incassa. Appuntamento alla prossima puntata de L'Eredità. E alla prossima polemica...