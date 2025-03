L'aria che tira, Laura Boldrini insulta Trump e Vance: "Due avvoltoi, indegni"

10 marzo 2025 a

"Due avvoltoi". Così Laura Boldrini ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo vice J.D. Vance. L'ex presidente della Camera è stata ospite a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Al centro della discussione, il delicato scenario geopolitico internazionale con particolare attenzione a ciò che sta avvenendo in Ucraina dove sembra sempre più vicino un accordo tra Kiev e Mosca con il benestare di Washington.

"Secondo me l'incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca è stato drammatico - ha spiegato Laura Boldrini ai telespettatori di La7 -. Ho visto davanti a me due avvoltoi, Vance e Trump, che cercavano di mettere Zelensky in una posizione impossibile. Una trappola, un'imboscata indegna direi. E altrettanto, penso che tra Trump e Putin si riconoscano a vicenda. C'è un'alleanza non manifesta: da imperatore a imperatore. Sono due avvoltoi - ha proseguito - che si stanno spartendo l'Ucraina. Uno per i territori, l'altro per le terre rare".

E ancora: "Quindi è come se ci fosse questo accordo. Io trovo di immensa gravità il fatto che si stia giocando una partita spregiudicata sulla pelle degli ucraini. Mi sembra un gioco veramente sporco che sta avvenendo ai danni dell'Ucraina".