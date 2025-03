Amici, Maria De Filippi spietata: "Sono stata una str***, ti ho fatto prendere un colpo"

10 marzo 2025 a

Tutto pronto per il serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata di ieri, domenica 9 marzo, e oggi, lunedì 10 marzo, ecco che con una clip sono stati svelati tutti gli allievi a cui è stata assegnata la maglia d'oro, quella che vale il serale. L'unico concorrente eliminato è stato il cantante Deddè, che, durante l'esame di ammissione, ha avuto delle difficoltà, bloccandosi più volte e compromettendo così la sua esibizione. Ad essere ammessi al serale sono invece stati Dandy, Luk3, Trigno e Vybes.

Prima di annunciare agli altri allievi ammessi all'ultimo atto del talent-show - dopo che gli stessi allievi erano usciti dallo studio per mantenere il segreto - la padrona di casa ha però organizzato uno scherzo. Dunque, puntata pomeridiana di oggi la padrona di casa ha rivelato i nomi degli ultimi quattro ragazzi che hanno ottenuto la maglia dorata e l'accesso al serale.

Una volta che i ragazzi hanno indossato le felpe, Maria ha messo in atto la sorpresa: ha fatto uscire Luk3, Vybes e Trigno, per poi far rientrare gli altri concorrenti già ammessi al serale. Prima di procedere, però, ha chiesto l’aiuto del pubblico, invitandolo a non rovinare la sorpresa: "Mi raccomando, non dovete spoilerare nulla, faremo credere ai ragazzi che solo Dandy sia riuscito ad ottenere la maglia d'oro. Li sentivo parlare e nessuno di loro aveva dubbi su di lui. Non dite niente, fate finta che gli altri siano stati eliminati", ha scandito la conduttrice.

Al loro ritorno in studio, gli allievi sono rimasti sbalorditi, convinti che Luk3, Vybes e Trigno fossero stati eliminati. Maria ha chiamato al centro dello studio Chiara, che ha salutato Trigno di fronte a tutti. I due, che sono una coppia, non avevano mai mostrato effusioni in pubblico, nemmeno in studio. Quando Trigno è entrato con la maglia dorata, Chiara si è emozionata e i due si sono scambiati il loro primo bacio in televisione. Nel frattempo, la De Filippi, sorniona e scatenata, ha commentato: "Ti ho fatto prendere un colpo? Sono stata un po' str***, in 30 secondi...".

Tant'è, dopo la sorpresa, sono entrati anche Vybes e Luk3, con le loro maglie dorate, confermando che l’unico eliminato della puntata è stato Deddè. La classe di Amici 24/25 è così al completo e pronta per il serale, che inizierà sabato 22 marzo.