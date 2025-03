La volta buona, tutta la verità di Emanuela Arcuri: "Una storia studiata a tavolino con Gabriel Garko?"

11 marzo 2025 a

"Noi abbiamo avuto una storia breve tanti anni fa": Manuela Arcuri, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, lo ha detto a proposito della sua relazione passata con il collega Gabriel Garko. "Una storia studiata a tavolino però?", l'ha incalzata la conduttrice. E l'attrice ha risposto: "No, assolutamente no, è stato un amore nato sul set. Tra un bacio e l'altro poi alla fine abbiamo deciso di vederci anche il pomeriggio, la sera, e di uscire insieme. E' stata una storia abbastanza breve però vera. Io ti do la mia parola che non è stata né studiata a tavolino né finta né organizzata, ma vera, verissima".

"E quando lui ha fatto coming out ti sei meravigliata? Sinceramente", le ha chiesto ancora la Balivo. "No perché questo è successo veramente tanti anni fa, era all'inizio della nostra carriera, quando lavoravamo sempre insieme - ha spiegato la Arcuri -. Poi dopo anni comunque giravano voci, lui non ha mai dichiarato di avere queste storie, poi con me non si è mai confidato quindi io non sapevo realmente la sua vita privata quale fosse. Quando ha fatto coming out abbiamo capito tutti che la sua vita era quella".

