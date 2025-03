L'aria che tira, chi viene cacciato da Parenzo: "Ma è impazzito? Entra in studio? Portatelo via!"

12 marzo 2025 a

a

a

Siparietto inaspettato a L'Aria Che Tira. Nello studio del programma di La7, in onda martedì 11 marzo, ecco un'irruzione: un autore ha messo piede davanti alle telecamere, mentre David Parenzo stava conducendo. Accade mentre il giornalista mostra sullo schermo i numeri del caro caffè, ossia di quanto aumenterà il suo prezzo con i dazi annunciati da Donald Trump. "Ma che succede?", chiede Parenzo mentre davanti a lui passa un autore, evidentemente non consapevole della messa in onda. E ancora: "Ma è impazzito un autore ed è entrato in studio? Portatelo via!".

Poi il conduttore lo paragona a John Travolta: prima nella scena iconica del film Pulp Fiction diventata un famoso meme, poi al "cavallo pazzo come a Sanremo", il riferimento all'irruzione sul palco di Sanremo nel 1992. "Pazzesco. Accade di tutto qui...". Momenti più leggeri non sono nuovi nel talk di Parenzo. Settimane fa a prestarsi è stato Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia si è sottoposto all’etilometro dopo un caffè (negativo).

Poi, su invito del conduttore, ha bevuto un bicchiere di prosecco e ha rifatto il test: il risultato è stato leggermente positivo. L'ufficiale della polizia, anche lui in studio, ha rassicurato: "In strada sarebbe negativo". E a quel punto a Gasparri non resta che ironizzare: "Sono una cavia".