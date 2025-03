Affari Tuoi, "le ha aiutate": Deborah e Angelica accettano 20mila euro? Il "sospetto" sul dottore

13 marzo 2025 a

Deborah dalla Basilicata è stata la concorrente protagonista della puntata di giovedì 13 marzo di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La pacchista ha detto che nella vita studia per diventare un magistrato ed è fidanzata con Carmine. Ad accompagnarla la sorella Angelica, laureata in sociologia e criminologia col sogno di diventare assistente sociale. Le due hanno giocato con il pacco numero 12.

La loro partita, però, non è iniziata nel migliore dei modi: Deborah e Angelica hanno eliminato 3 pacchi blu e 3 rossi molto pesanti, quelli da 75.000, 100.000 e 200.000 euro. La prima offerta del dottore, invece, è stata il cambio. Che Deborah ha rifiutato. Successivamente son stati fatti fuori 15.000 euro, il pane di Matera e 0 euro. Il dottore a quel punto ha offerto 24.000 euro. Ma la concorrente ha deciso ancora una volta di rifiutare.

Di fronte a una nuova proposta di cambio, Deborah ha accettato, scambiando il 12 con il 13 per poi scoprire che nel vecchio pacco c'erano i 20 euro. A un passo dalla fine, purtroppo, le due sorelle hanno eliminato i 300.000 euro, il premio più alto. Per l'ultimo tiro il dottore ha offerto 10.000 euro, che la concorrente però ha rifiutato. Alla fine sul tabellone sono rimasti i 100 euro da una parte e i 50.000 euro dall'altra. Di 20.000 euro l'ultima offerta, che Deborah ha deciso di accettare. Per fortuna poi ha scoperto che nel suo pacco c'erano i 100 euro.

Secondo molti telespettatori, questa volta il dottore sarebbe stato clemente con la concorrente. "Le ha aiutate #affarituoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Meglio così, allora veramente voleva aiutarla". E ancora: "Il dottore l'ha aiutata".