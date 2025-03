L'Eredità, termina la puntata e finisce in disgrazia: "Se questa è cultura... siete imbarazzanti!"

14 marzo 2025 a

Polemica sulla campionessa de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Veronica, dalla provincia di Palermo, è riuscita ad aggiudicarsi la ghigliottina per la terza volta. Nella puntata di giovedì 13 marzo ha provato a portarsi a casa un montepremi del valore di 185mila euro dopo un Triello che ha visto protagonisti anche Giulia e Stefano, quest'ultimo suo rivale pure nella manche dei 100 secondi.

Dopo un solo dimezzamento, la cifra in palio è scesa a 92.500 euro. Mentre le cinque parole da collegare erano "Notizie", "Permesso", "Capitali", "Sospesa" e "Ritirare". Dopo il canonico minuto di attesa, la campionessa ha scritto sul cartoncino la parola "Lettera", pur non essendo molto convinta della sua soluzione. E in effetti poi la parola corretta era un'altra, ovvero "Circolazione".

Subito dopo la fine della puntata, è scoppiata la polemica sui social. "Sì ma tra ieri e oggi ghigliottina difficile", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Io questa non la sopporto!!!", in riferimento alla campionessa. E ancora: "Non si capisce nulla", "Non si capisce un ca**o di quello che dice", "Stasera boh!". Un utente ha messo nel mirino anche il gioco dei Cento Secondi: "Domande sempre più imbarazzanti. Se questa è cultura…".