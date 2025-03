Affari Tuoi, l'aneddoto di Deborah sulla suora sconvolge il pubblico: "Cosa mi disse"

14 marzo 2025 a

Deborah, aspirante magistrato della Basilicata, è la protagonista di Affari Tuoi di giovedì 13 marzo. Siamo su Rai 1, nel regno di Stefano De Martino, al gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore. "Studio, sono un aspirante magistrato e sono fidanzata con Carmine, campano come te" racconta Deborah al conduttore. Con lei c'è la sorella Angelica, laureata in sociologia e criminologia, che aspira a diventare assistente sociale. "Lo sapete che le sorelle mettono in crisi il dottore?" scherza il conduttore, ma la partita ha inizio.

I primi tiri non sono fortunati: Deborah perde subito pacchi da 75mila e 200mila euro. La sorella chiama un pacco da 100mila euro, lasciando la pacchista visibilmente scossa. De Martino e il pubblico cercano di incoraggiarle e finalmente arriva un pacco blu da un euro. Seguono tiri più favorevoli: vanno via 200 euro, poi 50 euro. "Signori la cloche funziona" scherza il conduttore.

Il Dottore offre un cambio, che Angelica inizialmente esita ad accettare. Alla fine accettano e chiamano tre pacchi: 15mila euro, il pane di Matera e il numero 20, che contiene zero euro. Il Dottore offre 24mila euro, ma Deborah rifiuta: "Il tabellone non è dalla nostra parte, ma ci sono ancora cifre superiori". Dopo altri tiri, accettano un nuovo cambio e pescano il numero 13. Quando aprono il loro vecchio pacco, scoprono che conteneva solo 20 euro, esultando per la scelta fatta.

Deborah propone 150mila euro per chiudere, ma il Dottore ne offre solo 24mila, che rifiuta. Con un solo tiro, chiama il Trentino Alto Adige e trova 5mila euro. Nuova offerta di cambio, ma le sorelle rifiutano. Deborah riflette sui suoi numeri fortunati: "Il 2 è per mia nonna, nata il 22 novembre, magari ci porta fortuna. Il 3 me lo ha lasciato in mente una suora: 'Devi essere bella, brava e buona'", ammette.

Chiamano il 3 e vanno via 20mila euro. Il Dottore propone un cambio, che rifiutano. Chiamano il 16, giorno del compleanno del nonno, e perdono 300mila euro. Ma il numero 2 elimina solo dieci euro. Il Dottore offre 10mila euro, ma Deborah prosegue. Il numero 9, compleanno di Angelica, contiene altri 10mila euro. Rimangono 50mila euro e 100 euro. "Uno di quei finali che piacciono tanto al Dottore" dice De Martino. Offerta: 20mila euro.

Deborah riflette: "Il 13 è il numero di mamma, del mio ragazzo, lei l'ha anche sognato... ma io rischio solo entro certi limiti. I miei genitori mi direbbero di accettare, e per evitare di tornare a casa senza nulla, accetto". De Martino sospetta che nel pacco ci siano 50mila euro. Quando lo apre, rivela che erano solo 100 euro. La scelta di Deborah si rivela vincente.