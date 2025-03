Fuori dal Coro, la figuraccia delle femminista: come risponde all'inviata di Mario Giordano

Claudio Brigliadori 15 marzo 2025 a

Vox populi vox Dei, amavano ripetere gli antichi. Una saggezza forse superata in questi tempi di fluidità e crisi culturali, politiche e religiose. Tuttavia, quando si scende in piazza in qualche manifestazione di sinistra, un fondo di verità la si trova ancora. Per esempio, si ha conferma che in certi ambienti non conviene fare alcune domande. Logiche, certo, eppure inopportune. Perché metterebbero a rischio il “santino”.

Prendete lo scorso 8 marzo. Le femministe scendono in strada per cantarle al patriarcato, ai maschi, al governo, a Trump e Musk, a Israele. Però, non chiedete loro di dire una parola contro l’estremismo di certo mondo islamico, per carità. Le telecamere di Fuori dal Coro,su Rete 4, forniscono al riguardo uno spaccato tanto esaustivo quanto desolante. L’inviata di Mario Giordano vaga tra la folla, un arcobaleno di kefiah, per indagare sulle “motivazioni” della protesta. Tutto bene, tranne quando prova a chiedere di spendere una parola contro la condizione di sottomissione femminile nel mondo musulmano, a cominciare dalle comunità di immigrati in Italia. Il risultato? Risposte evasive, imbarazzi o bocche cucite. «Il nuovo femminismo urla che il patriarcato nel nostro Paese è dappertutto, ma se chiediamo una risposta sulla condizione delle donne islamiche, ecco cosa ci sentiamo dire», spiega la giornalista. «Non lo so se questa piazza fa qualcosa, ma sicuramente è un movimento universalecommenta una donna all'evento -. È trans».

"Cosa pensate dell'Islam?": da Giordano, ecco la vera faccia delle femministe e della sinistra | Video

Altro test: «Cosa fa questa piazza per le donne sottomesse dalla loro cultura e religione patriarcale?». «Ma guarda - risponde una ragazza - questo tema è molto complesso, non lo chiuderei così come lo stai descrivendo tu». Sotto a un’altra partecipante: «A questa domanda non posso rispondere perché non conosco a fondo la religione musulmana».