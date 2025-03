La volta buona, strazio-Balivo per la morte di Genuardi: "L'ultima volta che venne qui..."

14 marzo 2025 a

"Quando è venuto in trasmissione insieme agli altri attori del Paradiso delle Signore, durante l'intervista con la dottoressa Cozzolino aveva estratto una carta e aveva cambiato volto, nessuno sapeva nulla": Caterina Balivo lo ha detto a La Volta Buona su Rai 1, ricordando l'attore Pietro Genuardi, che si è spento oggi. In quell'intervista, in effetti, Genuardi aveva pescato questa domanda: "Qual è stato il periodo più difficile della tua vita?". E lui, sorridendo, aveva risposto: "Ce ne sono stati parecchi, in questo momento c'è qualche pensiero però risolveremo tutto". "Così ci fai preoccupare", aveva risposto la conduttrice. E lui: "No, sciocchezze, piccole cose, però insomma è un momentino un po' complicato". "Non voglio essere invadente, però in bocca al lupo", aveva chiosato la Balivo.

Tornati in studio, la presentatrice ha spiegato: "In quel momento si pensava una cosa personale, mai io avrei pensato a una malattia, però poi quando lui ha cominciato a parlare tutti noi abbiamo capito di non andare oltre perché riguardava la sua salute".

Dopo poco lui ha scritto: "E' trascorso un mese da quando ho incontrato tutti voi durante l'apertura della mostra dedicata al Paradiso delle signore, poi sono scomparso dai radar, purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo". "Trapianto di midollo che poi lui ha anche fatto", ha precisato la Balivo. Che infine ha aggiunto: "Oggi sua moglie, Linda, mi ha chiesto di far brillare la sua luce, quindi io chiedo un aiuto a voi. Il pensiero che lui non ci sia più fa strano a tutti noi".