Affari Tuoi, Eleonora sconcertante: lo "schiaffo" alla figlia con cui si rovina da sola, finisce malissimo

Luci ad Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il game-show dei pacchi, della sorte e del Dottore, il "virus" che ogni sera colpisce milioni di telespettatori italiani, letteralmente incollati allo schermo di Rai 1. La puntata di cui vi parliamo, ricca di emozioni, è quella proposta nella serata di sabato 15 marzo. A misurarsi con la fortuna ecco Eleonora, concorrente in rappresentanza della Calabria. E il suo è stato un percorso fatto di scelte difficili e colpi di scena. Tra i premi speciali in palio, non poteva mancare la protagonista culinaria della regione: la piccante e amata ‘nduja.

Il gioco per Eleonora è partito da subito in salita. Sin dai primissimi tiri la fortuna non sembrava essere dalla sua parte: l’apertura del primo pacco ha infatti sancito la perdita immediata di 200mila euro, il secondo premio più importante. Un lieve sollievo è arrivato poco dopo, quando il pacco del Lazio conteneva solo 20 euro. Ma la speranza è durata poco, con la chiamata successiva che ha eliminato i 100mila dal gioco. A seguire, un pacco da 10mila euro. Le chiamate proseguono con l’apertura di un pacco da 200 euro e uno da ben 75mila euro. A quel punto, il dottore ha fatto la sua prima proposta: 30mila euro. Tuttavia, Eleonora ha rifiutato, preferendo andare avanti.

Con il passare dei tiri, la situazione si è fatta sempre più nera, complicata, malmostosa Dopo aver perso i 20mila euro, la mazzata definitiva: aperto e quindi bruciato anche il pacco da 300mila euro. Come se non bastasse, addio anche ai 5k. Eppure Eleonora, all'angolo, ha rifiutato anche la successiva offerta del Dottore, pari a 15mila euro.

Il momento più delicato è arrivato poco dopo. Dopo aver aperto il pacco da 1 euro, la speranza si è quasi del tutto scomparsa con la perdita dei 15mila euro. Uno spiraglio si è aperto con il successivo pacco da 100 euro. La situazione si è alleggerita ulteriormente quando è stato eliminato lo 0 euro, ma la perdita dei 30mila euro ha complicato ancor di più, se possibile, il finale. A quel punto, con soli due pacchi blu e un rosso da 50mila euro ancora in gioco, il dottore ha messo sul tavolo un’ultima proposta: 10mila euro, che Eleonora ha nuovamente respinto.

Arrivati all’epilogo, l’attenzione si è concentrata sul pacco che conteneva la ‘nduja. Eleonora doveva decidere se mantenere il proprio pacco, con dentro o 50 euro o 50mila euro, oppure cambiarlo. A quel punto, ha ricordato che la figlia Beatrice le aveva consigliato di puntare sul numero 3: “Mia figlia Beatrice mi aveva detto di scegliere il numero 3”. Nonostante il segnale, Eleonora si è affidata al proprio istinto e ha optato per il cambio, scegliendo il pacco numero 17. Una scelta che si è rivelata fatale, poiché le ha fatto perdere l’ultima possibilità di portare a casa un premio consistente. Insomma, non ha voluto ascoltare la figlia. E il fatto clamoroso è che lo ha anche detto, sbagliando in modo rovinoso. Per Eleonora, insomma, un Affari Tuoi da dimenticare il più in fretta possibile.