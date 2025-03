Domenica In, il dramma di Sandro Giacobbe in carrozzina: "Non esco più di casa. Se mi fotografano..."

Claudio Brigliadori 19 marzo 2025 a

«L’immagine è sempre stata tra i miei più grandi crucci. Prima di affrontare la chemio, pensavo alla mia immagine. La Teresa eccola qua». Quella di Sandro Giacobbe a Domenica In non è una semplice intervista ma un pugno in uno stomaco che si trasforma in carezza, una lacrima che dà vita a un sorriso. Nel salotto di Rai 1 Mara Venier ospita uno dei cantanti italiani di maggior successo degli anni Settanta e Ottanta. Era atteso in studio da mesi, ma ha sempre dovuto declinare l’invito a causa delle sue condizioni di salute. Superato indenne un tumore alla prostata nel 2014, infatti, l’autore di Signora Mia e Sarà la nostalgia ha rivelato di essere ora alle prese con un tumore alle meningi che lo obbliga a non camminare: «I medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’èrischio di rottura se dovessi stare in piedi».

«Dal giorno della Befana non sono più uscito – ha raccontato - perché, se vado in giro e mi vedono su una carrozzina, c’è il rischio che mi fotografino e magari postino cose non vere. Volevo invece fare una dichiarazione pubblica in modo non ci fossero dubbi su quello che sto vivendo. In questo periodo sono sensibile a tutto quello che mi circonda, mi commuovo per niente, pure coi film di Fantozzi».

Accanto a lui c’è la compagna Marina Peroni, dal 2010. «Nonostante le terapie, le cose si sono poi complicate - spiega lei -, e sono andata in cura dallo psicologo. Avevo paura di non riuscire ad affrontare questo percorso, l’abbiamo affrontato con serenità anche scherzandoci su. Gli faccio le battute sulla “Teresa”». La Teresa è la parrucca, che Giacobbe si toglie in diretta mostrando la testa senza capelli: «Ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento ed è per questo che comunque ho in serbo uno spettacolo si chiamerà Voglia di Hit Parade, sarà uno scontro tra i miei successi e quelli di quegli anni, magari a settembre lo faremo».

Zia Mara ha quindi mandato un videomessaggio registrato dai suoi due figli Andrea e Alessandro. «Perfetti, quelli che ogni padre vorrebbe avere». «Vogliamo vederti ridere - gli dicono -, quando sorridi sei bellissimo».