Milan, addio Thiaw: offerta-monstre, l'affare è fatto

Il Newcastle, nei giorni scorsi, ha messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi Malick Thiaw. La proposta ha incontrato l’interesse del giocatore, ma il Milan ha risposto negativamente, fissando il prezzo minimo per la cessione a 40 milioni di euro. La società rossonera considera infatti il difensore tedesco parte integrante del progetto tecnico di Allegri. O meglio, a questo punto sarebbe da dire: considerava.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli inglesi sono tornati alla carica con una nuova offerta vicina, se non pari, alla cifra richiesta. In tal caso, la palla passerebbe direttamente a Thiaw, che avrebbe la possibilità di accettare e ritrovare Tonali al Newcastle. Qualora il trasferimento andasse in porto, il Milan potrebbe virare su Giovanni Leoni del Parma come rinforzo per il reparto arretrato.