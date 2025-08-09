Veneto, Matteo Salvini rilancia. "La lista Zaia va presentata"

Matteo Salvini è tornato a ribadire la richiesta della Lega di esprimere il prossimo candidato presidente del centrodestra. E lo ha fatto collegandosi con il direttivo regionale della Lega del Veneto, per fare il punto della situazione in vista delle regionali. In vista delle regionali, il partito conta su 11.000 iscritti e più di 160 sindaci, ha già raccolto 158 disponibilità alla candidatura. Cifre che potrebbero garantire la costruzione di addirittura tre liste. Non solo. Si tratta di numeri che secondo Salvini dimostrano "la forza dirompente della Lega in Veneto. L'eccellente amministrazione garantita negli ultimi anni con la guida di Luca Zaia non va dispersa" ha aggiunto. Il leader ha infatti parlato anche della lista del presidente uscente, giudicandola un valore aggiunto che proporrà agli alleati. Lo fa sapere la Lega.

Il tema di una lista Zaia è stata sollevato dallo stesso presidente del Veneto uscente nel suo intervento durante il direttivo regionale della Liga Veneta. Zaia, secondo quanto apprende l'Agi, ha ribadito al segretario Salvini che la corsa della lista a suo nome è dirimente perché può portare in dote al centrodestra 10-12 consiglieri regionali. Salvini si è quindi detto favorevole e ha assicurato che perorerà la causa con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia.