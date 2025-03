DiMartedì, Ilaria Salis senza freni: "Orban premia Salvini? Chi si somiglia si piglia"

19 marzo 2025 a

"Che premino il nostro vicepremier la inquieta?", Giovanni Floris lo ha chiesto a Ilaria Salis a DiMartedì su La7, riferendosi al premio che Matteo Salvini riceverà oggi dal premier ungherese Viktor Orban. Si tratta del "Jànos Hunyadi Award", conferito a chi "difende la libertà e l'indipendenza delle nazioni europee". "Chi si somiglia, si piglia", ha risposto l'eurodeputata eletta con Avs nonché ex detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest.

"Il fatto che si parli di difendere la libertà è anche una cosa abbastanza agghiacciante, il dipingersi per quello che non si è, come se l'Europa fosse una minaccia per l'Ungheria - ha aggiunto la Salis -. Io quando guardavo la televisione in carcere, per quel poco che riuscivo a capire, c'era Orban che guardava sempre all'Europa come se fosse qualcosa che andasse contro l'Ungheria, che andasse a minare la sovranità ungherese. E lui si ergeva come paladino del popolo ungherese e grazie a questo prendeva i voti".

Parlando invece delle occupazioni abusive, la parlamentare europea ha detto: "Considero vergognoso che ci siano case vuote e persone senza casa e considero vergognoso che ci siano dei magnati della speculazione edilizia che abbiano centinaia, a volte migliaia di case, e che ci siano persone sotto sfratto". "Uno può essere anche d'accordo col contenuto della sua frase, però se la legge è quella, che lei la infranga può diventare un autogol per chi la vota. Se ognuno di noi infrangesse una legge che non gli piace, sarebbe la casa delle libertà", le ha fatto notare il conduttore. E lei ha replicato: "Quello che è legale non corrisponde sempre a quello che è giusto. Io penso che se una persona che ha bisogno di una casa che non viene garantita dallo Stato, che dovrebbe essere il tutore dei diritti di tutti, anche delle persone povere e non solo dei cittadini agiati, occupa una casa che è lasciata colpevolmente vuota e abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia, questo non può essere considerato reato".

