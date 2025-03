Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani sgancia la bomba: "Chi è davvero Davide Lacerenza"

22 marzo 2025 a

A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare sul caso Lacerenza e, più in generale, sulla night life milanese. Ospite della trasmissione, Giuseppe Cruciani ha messo al corrente i telespettatori di Mediaset su quello che accade nella metropoli milanese. Il conduttore della Zanzara, mentre scorreva i suoi video proprio nel locale di Lacerenza, ha squarciato il velo di Maya, mostrando a tutti l'ingombrante elefante nella stanza.

"Se uno ride e si diverte viene tacciato così: 'Eh però dietro questo c'è la tratta delle donne, dietro questo c'è la prostituzione. Ci sono i reati, c'è il traffico di droga'. Io dico semplicemente una cosa. Aldilà dei reati - ha spiegato Cruciani -, che sono reati che potremmo trovare in teoria in tantissime situazioni, in tantissimi locali italiani uguali e identici. Non è il mostro che viene presentato in questi giorni. Cioè dire cessione e mini-spaccio di stupefacenti, soprattutto cocaina... ci sono dati recenti sul fatto che a Milano non so quante tonnellate di cocaina vengano consumate. Di certo non vengono consumate solamente in casa. Vengono consumate anche nei locali".

E ancora: "La prostituzione dilaga ovunque. Basta aprire una pagina internet e digitare escort per trovare una proliferazione micidiale di escort. Il fatto è che tutto avveniva in un posto ristretto e tutto veniva messo sui social. Per cui i reati si possono trovare ovunque. Se noi mettessimo delle cimici in tutta Milano potremmo trovare gli stessi reati di cui vengono accusati Lacerenza e compagni praticamente in moltissime situazioni".