Fuori dal coro, "siamo a letto e siamo seminude": servizio-scandalo, cosa va in onda

Una voleva fare la dottoressa, l’altra guadagna come un notaio, forse di più. Storie di laureate? Non proprio: di stelline di OnlyFans. Non che tutte le giovani e giovanissime che caricano «contenuti» a luci rosse sul celebre social a pagamento per adulti abbiano un futuro economico garantito, intendiamoci.

Molte di loro faticano a sbarcare il lunario, finiscono nel mirino del Fisco, restano intrappolate in una macchina tanto scintillante sul web quanto subdola, insidiosa e logorante nella vita reale, anche dal punto di vista sociale. Ma lo spaccato offerto da Fuori dal coro, il programma del mercoledì sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è per certi versi sorprendente.

Sofia e Andrea hanno soltanto 19 anni eppure guadagnano fino a 4.000 euro al mese grazie ai loro video. Una delle due ragazze racconta all’inviata Virginia Gigliotti: «Avevo un sogno nel cassetto: diventare medico. Ma adesso faccio altri tipi di visite». L’ironia non le manca, proprio come i soldi. Aggiunge l’altra: «Facciamo diversi tipi di contenuti, siamo a letto e siamo seminude, abbiamo voglia di parlare con qualcuno, possiamo fare il video in cui diciamo “amo, guardami sono mezza nuda, ti va di giocare un po’ con me?”. Io ho iniziato a utilizzare OnlyFans a 18 anni, perché vedevo i miei amici che magari si diplomavano a 18 anni e poi a 27 si ritrovano a fare un lavoro da 800 euro».

"Ora faccio altre visite". La dottoressa diventata star di Onlyfans, immagini vietate ai minori | Video

Rispetto a loro, Elisa Esposito è una veterana. Diventata famosa come la professoressa del linguaggio in “corsivo”, ha oggi abbandonato il (fastidioso) tormentone dedicandosi all’erotismo: «Posso dire che guadagno più di un lavoro comune, più di un notaio. In un video in cui mi spalmavo la panna in faccia mi hanno pagata 5 mila euro. Mi sono buttata anche su OnlyFans e da lì ho cominciato a guadagnare sia sui social sia su quella piattaforma». «Ti accontenteresti mai di guadagnare di meno in un prossimo futuro?», le domanda la giornalista. «Sono abituata ormai ad un altro stile di vita, più che accontentarsi non so proprio se riuscirei». Viva l’onestà.