Parenzo gela in diretta la sua inviata: "Ottimo, risparmiamo sulla nota spese"

Tra un dibattito politico e un altro, David Parenzo si concede qualche siparietto. Protagonista, sua malgrado, l'inviata de L'Aria Che Tira. Ludovica Ciriello si trova a Bruxelles per La7 in occasione del vertice europeo sul riarmo. Da qui la domanda del giornalista e conduttore: "Ti fermi lì anche stasera?". "Allora, andrà avanti fino a stasera tardi ma c'è chi spera di chiudere tutto e non lavorare fino all'1/2 di notte ma è probabile che ci sia anche domani".

Ecco allora che Parenzo prende la palla al balzo: "Volevo suggerirti un luogo dove andare a cena a Bruxelles però mi hai detto che c'è da lavorare fino all'una di notte... Ottimo, risparmiamo sulla nota spese". Una battuta delle sue che strappa un sorriso a Ciriello. D'altronde Parenzo non è la prima volta che si lascia andare a qualche battuta con coloro che lavorano "dietro le quinte".

Giorni fa ha fatto irruzione in studio un autore. L'uomo ha messo piede davanti alle telecamere, mentre Parenzo stava conducendo. "Ma che succede?", ha chiesto subito il giornalista mentre davanti a lui passava un autore, evidentemente non consapevole della messa in onda. E ancora: "Ma è impazzito un autore ed è entrato in studio? Portatelo via!". Anche in questo caso non sono mancate le risate.