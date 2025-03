Affari Tuoi, Dino si presenta così: il pubblico impazzisce a tempo record. E poi Angela...

24 marzo 2025 a

Termina il tiggì, termina la striscia di Bruno Vespa ed ecco che su Rai 1, come ogni sera - nazionale italiana permettendo - tocca ad Affari Tuoi. Già, il gioco dei pacchi, della sorte e del Dottore, il regno di Stefano De Martino, il format campionissimo in termini di share che, sera dopo sera, ipnotizza milioni di italiani davanti al piccolo schermo.

La puntata in questione è quella di lunedì 24 marzo. Puntata come sempre commentatissima sui social in generale e su X in particolare, il terreno elettivo per chi vuole dire la sua, in tempo reale, su quanto accade nello studio di De Martino. Ed ecco, in questa puntata, i commenti ironici, taglienti, stupiti e sconvolti fioccano addirittura ancor prima dell'inizio del gioco, ancor prima della primissima chiamata.

Le ragioni? Sono due. La prima è Dino, ossia il concorrente a cui tocca misurasi con la fortuna. Proveniente da Amelia, provincia di Terni e dunque in rappresentanza dell'Umbria, Dino si presenta così: "Buonasera! Sono Dino, titolare di tabaccheria, pasticceria e caffetteria". Una sorta di curriculum non richiesto che ha letteralmente scatenato gli utenti sui social: commentatissima la sua presentazione, piuttosto impacciata e un poco grottesca, una presentazione che, per inciso, ricalcava quella che declamava quando chiamato in gioco in veste di pacchista. Al suo fianco, nell'avventura a suon di pacchi, ecco la sorella Chiara.

La seconda ragione dell'impazzimento? Angela da Barletta, nuova pacchista ovviamente in rappresentanza della Puglia, la quale con un grande sorriso spiega: "Sono incinta!". Già, la pacchista incinta, da subito commentatissima e altrettanto amata dal popolo-social che commenta Affari Tuoi. E ora, buona puntata a tutti.