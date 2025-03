Diario del Giorno, gatto fa irruzione in studio e interrompe la diretta

Imprevisto a Diario del giorno. Durante la puntata in onda mercoledì 26 marzo su Rete 4, un gatto ha interrotto la conduttrice. L'animale, infatti, è passato proprio davanti le telecamere mentre la giornalista parlava. "C'è un carinissimo gatto che sta passando...", ha commentato Sabrina Scampini. Il gatto, infatti, ha fatto il suo ingresso mentre la conduttrice stava annunciando i temi che avrebbe trattato durante la puntata.

A quel punto la giornalista ha provato a proseguire con la diretta quando il gatto si è allontanato dalla telecamera, ma è ritornato dopo pochi secondi sfilando al centro dello studio: "Scusatemi", ha ripetuto ancora la giornalista al pubblico. Il video è diventato in fretta virale visto che non è poi così usuale vedere un animale entrare in studio. Tanti i commenti arrivati su X, tra cui quello della conduttrice stessa: "Il gatto è stupendo! Ma poteva passare un minuto prima?".