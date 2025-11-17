Libero logo
Garlasco, il sospetto di Gallo: "Tra oggi e domani potrebbe esserci un altro indagato"

lunedì 17 novembre 2025
Si parla del delitto di Garlasco a il Diario del Giorno. Ospite della trasmissione di Rete 4 in onda lunedì 17 novembre l'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo. È lui a raccontare gli sviluppi attorno alle nuove indagini. E lo fa proprio nelle ore in cui l'ex carabiniere Silvio Sapone si trova in Procura. Ed è proprio quando la conduttrice Sabrina Scampini gli domanda se, a suo parere, possa emergere a breve "qualcun altro indagato", l'avvocato conferma: "Secondo me sì, potrebbe uscire tra oggi e domani".

Sapone, tra i componenti della polizia giudiziaria di Pavia di cui si serviva l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, è stato ascoltato in procura a Brescia come testimone nell'indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il sospetto?

Che sia Sapone che l'ex collega Giuseppe Spoto si siano resi protagonisti di alcune presunte "anomalie" - come intercettazioni riportate in tutta fretta o contatti telefonici avuti con Sempio - che potrebbero aver inciso sulla richiesta di archiviazione firmata dagli ex pm Venditti e Giulia Pezzino e poi accolta dal gip Fabio Lambertucci. Già la scorsa settimana erano stati ascoltati, sempre come testimoni, gli ex avvocati di Sempio. Tra questi Lovati che ha confermato di aver preso circa 15mila euro in nero e ha ribadito che altri soldi sono stati pagati dalla famiglia Sempio per le spese difensive.

