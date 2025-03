Ornella Vanoni, "via le mutande. Le vuoi?". Fazio sconvolto

Racconta la Vanoni: “La prima volta che andai all’estero avevo 15 anni, andai negli Stati Uniti. Andammo tutti insieme, con la classe della Berlitz School , si parte e si va in aereo. A un certo punto il motore comincia a fare brutti i rumori (li imita con dei versi comici, ndr), tutti che pregavano. Atterriamo a Lanzarote (isole Canarie, ndr), che io non sapevo fosse Lanzarote, l'ho saputo dopo. Scendiamo tutti e gli indigeni, le persone di lì ci dicono ‘hay cabrones, sono arrivati i cabrones’. Io sotto avevo già il costume da bagno , così mi tuffo e vado a nuotare. A un certo punto vedo uno che grida ‘tiburòn, tiburòn’, dieci, venti volte. Capisco che c'è qualcosa che non va, torno indietro e scopro che tiburòn erano gli squali . Quando l'ho capito sembravo paperino e ho trottato velocemente fuori dall'acqua”.

Fazio, allora, chiede il finale del racconto: “Ma poi sei arrivata o no negli Usa?”. E la Vanoni conferma, scioccando il pubblico con una rivelazione: “Sì, sono arrivata a New York, finalmente. Mi compro il baby-doll, l'hanno inventato gli americani. Sono così puritani, poi inventano il baby-doll, vedi come sono contorti?”. Fazio è incredulo: “A 15 anni la prima cosa che fai… ti sei comprata il baby-doll?”.

La cantante, come nulla fosse, conferma: “Sì, uno rosso e uno bianco con le mutande, però le ho buttate via perché non mi piacciono. Ho tenuto i baby-doll”. Fazio, ancora più incredulo, le chiede: “Ma come hai buttato via le mutande, perché le ritieni inutili?”. E la Vanoni, ancora più candida, ammette: “Le ho messe nel cestino dell’immondizia, non ricordo dove, perché le vuoi!? Sono completamente inutili, anzi quando c'è la gonna è utile aver le mutande, ma c'è stato un momento della vita in cui avevo solo due mutande, una bianca e una nera, ma molto spesso ero senza, mi spiace, ma mi sembrava di essere più libera, più fresca, l'arietta andava su ed era molto piacevole”.