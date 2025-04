Papa Francesco, lo share in tv alle stelle: "Anche i bambini"

Tra le tante cose per le quali verrà ricordato Papa Francesco, sicuramente ci sarà la sua capacità innata di superare qualsiasi barriera sociale, culturale, economica, di età. Sul piano comunicativo si colloca fra i pontefici che maggiormente hanno saputo raccontare i valori della fede cristiana anche a chi professava religioni diverse e a nazionalità e culture lontane da quelle occidentali. In questo senso i suoi viaggi hanno fornito dati eloquenti sia nei nostri network televisivi che in quelli internazionali. Secondo le rilevazioni di OmnicomMediaGroup, interventi di Bergoglio all’Onu a New York o al Parlamento Europeo di Strasburgo hanno raggiunto picchi significativi in Usa e Francia con reti come Cnn, Abc e Cbs oltre il 30% di share.

Ma i livelli più alti venivano monitorati in Paesi africani come Congo, Sudan del Sud, Mozambico, dove, secondo le stime, le sue visite coinvolgevano più della metà della popolazione, o durante i viaggi apostolici in Sudamerica, Messico, Spagna, Portogallo, con medie fino al 65%. Gli ascolti alti hanno caratterizzato anche momenti clou in Italia: dall’elezione il 13 marzo 2013 che raggiunse complessivamente il 70% di share sulle tv generaliste, alla visita a sorpresa ad Amatrice e nei territori colpiti dal sisma dell’agosto 2016 con picchi del 60%, allo storico primo incontro tra i due Papi Francesco e Benedetto XVI nel 2013, con punte del 63%, fino al blitz di una settimana fa a San Pietro senza abito talare, con i tg nazionali più rilevanti oltre il 32%.