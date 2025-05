Francesco d’Assisi, santo che piace in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Con il cuore-Nel nome di Francesco / Rai 1) Il mito dei frati di Assisi e di San Francesco è sempre nel cuore degli italiani. Si spiega anche così l’ottima prova di Con il cuore-Nel nome di Francesco sabato in prime time su Rai 1, show benefico alla sua 23esima edizione: 18% di share e 2,5 milioni di spettatori. Carlo Conti ha aperto con Lucio Corsi per poi lasciar spazio a padre Gabriel Romanelli da Gaza (ma non era TeleMeloni?). Tra i momenti più forti le performance di Simone Cristicchi e dell’intensa Marcella Bella. La vita del santo di Assisi si conferma punto di riferimento religioso e identitario e il tema della disuguaglianza è sempre trainante. A giudicare dai dati ufficiosi i sostegni economici sono arrivati copiosi e la notizia è che il Sud (vittima di discriminazioni economiche e socio-culturali) ha avuto un ruolo preminente. C’entrano anche la maggior penetrazione di Rai1 nel Mezzogiorno e forse una militanza religiosa più convinta, ma in fondo che importanza ha se lo scopo viene raggiunto.