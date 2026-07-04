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Reazione a catena, insulti alle Due per Cento: "Non avevano un'amica più sveglia?"

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sabato 4 luglio 2026
Reazione a catena, insulti alle Due per Cento: "Non avevano un'amica più sveglia?"

1' di lettura

Oggi, sabato 4 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano le Due per Cento, il trio di campionesse tutto al femminile composto da Clara, Silvia e Michela. A sfidarle ci sono invece gli Amici sul Serio, una squadra tutta al maschile formata da Omar, Lorenzo e Christian. Vengono da due paesini in provincia di Bergamo e si chiamano così perché sono molto amici da tanto tempo. 

Ma alla fine all'Ultima Catena ci sono arrivate le Due per Cento. Le super campionesse del gioco avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 9mila euro. ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da ponte tra "Scritta" e "Richiesta". Dopo qualche minuto di accesa discussione, le campionesse si sono buttate con: "Calce". Ma non era la risposta esatta. la soluzione era: "Canzone".

E intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Puntata? Ma chi dice puntata, solo al sud. Ma valà su", "Questa è la sesta vittoria per le Due per Cento a #reazioneacatena. Il vantaggio massimo con cui hanno vinto all’intesa vincente finora è di 6 punti", "Devono trovare degli sfidanti un po’ più forti!!", "Anche oggi soluzione di due parole nonostante le continue raccomandazioni di Pino ai concorrenti...", "Clara e Michela non avevamo un’amica più sveglia da portare?".

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pino insegno
reazione a catena

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