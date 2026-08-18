Scoppia la rissa sui compensi di Report

I costi di Report, dei suoi giornalisti e delle inchieste sono da ieri patrimonio dell’opinione pubblica. Il quotidiano Il Tempo ha fatto né più né meno di quello per cui nella trasmissione di Rai3 si vantano quotidianamente: inchiesta giornalistica. Nel caso della paginata di numeri pubblicata dal quotidiano si tratta di compensi e spese legittimi che la tivù di Stato ritiene evidentemente utile sobbarcarsi. Due milioni e 200mila nella stagione ’22-’23, 2 milioni e mezzo tra il 2023 e il 2024 e oltre 2,9 milioni nel 2024-2025. Cifre significative che sono naturalmente da analizzare in quanto si tratta di spese lorde. Per cui di fatto sono i costi totali delle inchieste fatturate dagli inviati che sono per lo più collaboratori e non assunti dalla Rai. Tra loro i più celebri (sui quali stanno circolando anche indiscrezioni sulla possibilità di vederli approdare alla conduzione del programma) sono sicuramente Giorgio Mottola per il cui lavoro la Rai ha versato 303mila euro nel 2025 (27mila 550 euro a inchiesta). Cifra non troppo dissimile da quella bonificata all’ex inviata di Santoro, Giulia Innocenzi che ha ricevuto 28.523 euro a inchiesta, comprensivo di tutte le spese di produzione e lavorazione. Precisazioni che tuttavia non sono bastate al collettivo degli inviati di Report che ha reagito in maniera sufficientemente scomposta con una nota minacciosa.

«Il Tempo ha pubblicato cifre false e surrettizie spacciandole per stipendi dei giornalisti» scrivono i cronisti di Ranucci, minacciando querele a destra e manca. «Le somme pagate per i servizi giornalistici vanno solo in parte a pagare i compensi dei giornalisti, una gran parte copre le spese di produzione già sostenute dagli inviati. Grazie a questo modello produttivo si abbattono i costi. Report è la trasmissione di approfondimento giornalistico meno costosa della prima serata Rai, con circa 150 mila euro a puntata».