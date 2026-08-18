Scoppia la rissa sui compensi di Report

I costi di Report, dei suoi giornalisti e delle inchieste sono da ieri patrimonio dell’opinione pubblica. Il quotidiano Il Tempo ha fatto né più né meno di quello per cui nella trasmissione di Rai3 si vantano quotidianamente: inchiesta giornalistica. Nel caso della paginata di numeri pubblicata dal quotidiano si tratta di compensi e spese legittimi che la tivù di Stato ritiene evidentemente utile sobbarcarsi. Due milioni e 200mila nella stagione ’22-’23, 2 milioni e mezzo tra il 2023 e il 2024 e oltre 2,9 milioni nel 2024-2025. Cifre significative che sono naturalmente da analizzare in quanto si tratta di spese lorde. Per cui di fatto sono i costi totali delle inchieste fatturate dagli inviati che sono per lo più collaboratori e non assunti dalla Rai. Tra loro i più celebri (sui quali stanno circolando anche indiscrezioni sulla possibilità di vederli approdare alla conduzione del programma) sono sicuramente Giorgio Mottola per il cui lavoro la Rai ha versato 303mila euro nel 2025 (27mila 550 euro a inchiesta). Cifra non troppo dissimile da quella bonificata all’ex inviata di Santoro, Giulia Innocenzi che ha ricevuto 28.523 euro a inchiesta, comprensivo di tutte le spese di produzione e lavorazione. Precisazioni che tuttavia non sono bastate al collettivo degli inviati di Report che ha reagito in maniera sufficientemente scomposta con una nota minacciosa.
«Il Tempo ha pubblicato cifre false e surrettizie spacciandole per stipendi dei giornalisti» scrivono i cronisti di Ranucci, minacciando querele a destra e manca. «Le somme pagate per i servizi giornalistici vanno solo in parte a pagare i compensi dei giornalisti, una gran parte copre le spese di produzione già sostenute dagli inviati. Grazie a questo modello produttivo si abbattono i costi. Report è la trasmissione di approfondimento giornalistico meno costosa della prima serata Rai, con circa 150 mila euro a puntata».
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Immediata e appuntita la controreplica del direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone: «Il collettivo di Report con la scombiccherata e controproducente replica aggrava la propria posizione agli occhi degli italiani che pagano il canone. La realtà è che molti di loro incassano più del Presidente della Repubblica (il quale, meritoriamente, se l’è anche ridotto). Il resto non merita commenti. Solo risposte e approfondimenti in Commissione di Vigilanza».
Auspicio giunto dalla gran parte delle forze di centrodestra con Fdi in particolare partito (comprensibilmente) lancia in resta verso la trasmissione che ha realizzato più inchieste sul partito della premier Meloni. Dalla vicepresidente della Commissione Vigilanza, Augusta Montaruli che parla di «inchieste più pagate con accuse sempre più patacca», al deputato Marco Osnato, sempre FdI, che si è meravigliato su come inseguire lui per giorni (come ha fatto un curioso cronista di Report) valga tre volte lo stipendio di un deputato. Fino al senatore Matteo Gelmetti che ha annunciato al riguardo una interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy.
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Forza Italia, invece, è tornata alla radice dell’inchiesta, i rapporti tra Ranucci e Lavitola, chiedendo, in un decalogo a cura del gruppo azzurro in Vigilanza, quanto e a che livelli la vicinanza tra il conduttore e il faccendiere arrestato abbia influito sul lavoro della trasmissione. Lavoro difeso a spada tratta dal sindacato di sinistra Usigrai e dall’Ordine dei Giornalisti che attraverso il presidente Carlo Bartoli, il quale, solidarizzando con i cronisti di Report, polemizza invece con il quotidiano diretto da Capezzone. «Attendiamo domani, sempre in prima pagina, un accurato dossier su quanto Il Tempo corrisponde ai propri collaboratori». Nota alla quale ha risposto il sindacato libero, Unirai-Figec. «Singolare l’intervento di sindacati e organismi di categoria. La riservatezza vale sempre o solo quando riguarda Report? Quando sui giornali, a partire dal Fatto Quotidiano, venivano pubblicati dati e cifre sui compensi di altri colleghi Rai — da Vespa a Latella, da Maggioni a Monteleone, da Sottile ad altri — dove erano i paladini della privacy? Dove erano i comunicati, l'indignazione, le denunce contro il populismo? Evidentemente, per qualcuno, anche la memoria è intermittente”.