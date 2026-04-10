Gerry Scotti chiede perdono in tv: "Sono stato un ignorante"

Una gaffe, uno scivolone in tv, per il quale Gerry Scotti è stato costretto a scusarmi, con profondo rammarico e sincero pentimento. Il caso nasce durante una puntata de La Ruota della Fortuna, quando il conduttore, dialogando con una concorrente insegnante, ha pronunciato parole che hanno acceso un acceso dibattito pubblico. La donna aveva raccontato di essere abilitata in materie letterarie ma impegnata, per quest’anno, come docente di sostegno. In quel contesto, Scotti aveva commentato: "Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento. Eh, noi non perdiamo l’occasione per dirlo. Aiutiamo questi ragazzi che vogliono fare gli insegnanti".

Una frase che molti hanno interpretato come una svalutazione di un ruolo cruciale per l’inclusione scolastica, ridotto a semplice alternativa temporanea. Da lì, la reazione è stata immediata: associazioni, famiglie e caregiver hanno espresso disagio e indignazione. Tra gli interventi più significativi, quello di Marie Helene Benedetti, presidente dell’APS Asperger, che ha sottolineato come simili affermazioni riflettano una visione distorta e diffusa del sostegno.