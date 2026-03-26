Pamela Genini, aperta la bara e decapitato il cadavere: orrore a Bergamo

Come un film horror. Qualcuno ha aperto la bara di Pamela Genini, la modella di 29 anni assassinata a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin. E ha decapitato il cadavere. La notizia è arrivata nel corso della diretta di Dentro la Notizia, il programma televisivo di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi. Dalle indiscrezioni che sono arrivate alla redazione del programma, ignoti avrebbero aperto la bara, trafugato il corpo — ora sotto sequestro dell’autorità giudiziaria — e decapitata la giovane.

La scoperta risale allo scorso lunedì, quando il feretro - che riposa al cimitero di Strozza in provincia di Bergamo - doveva essere trasferito dall’oculo alla cappella di famiglia. Non c'è ancora una pista da seguire. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di un gesto così inquietante. O se si tratta di una semplice - seppur mostruosa - bravata.