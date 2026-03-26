Pamela Genini, aperta la bara e decapitato il cadavere: orrore a Bergamo

Come un film horror. Qualcuno ha aperto la bara di Pamela Genini, la modella di 29 anni assassinata a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin. E ha decapitato il cadavere. La notizia è arrivata nel corso della diretta di Dentro la Notizia, il programma televisivo di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi. Dalle indiscrezioni che sono arrivate alla redazione del programma, ignoti avrebbero aperto la bara, trafugato il corpo — ora sotto sequestro dell’autorità giudiziaria — e decapitata la giovane.
La scoperta risale allo scorso lunedì, quando il feretro - che riposa al cimitero di Strozza in provincia di Bergamo - doveva essere trasferito dall’oculo alla cappella di famiglia. Non c'è ancora una pista da seguire. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di un gesto così inquietante. O se si tratta di una semplice - seppur mostruosa - bravata.
Pamela Genini, pur di attaccare la destra usano la sua mortePure i femminicidi sono colpa di Giorgia Meloni e del suo governo. Almeno secondo il Partito democratico, che ieri ha ce...
Il brutale omicidio di Pamela Genini aveva scosso l'Italia intera. Oltre alle persone che le stavano più vicino, come i suoi famigliari. "Noi non sapevamo niente. Conoscevamo l’ex fidanzato, Francesco Dolci, lui sì. Ma Soncin no. A me non ne ha mai parlato", avevano raccontato il fratello della vittima sentito da Repubblica.