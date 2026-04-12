Domenica In, Scamarcio alla Venier: "Non voglio fare figure di m....."

"Hai tagliato i capelli eh": Mara Venier ha accolto così nello studio di Domenica In su Rai 1 Riccardo Scamarcio. Che subito ha risposto: "Si, esigenze di copione". La conduttrice, poi, si è complimentata con l’attore per i tanti lavori al cinema e gli ha mostrato un filmato dedicato alla sua carriera. "Bello, bravissimi, tutto perfetto", ha commentato lui, che poi ha parlato di "Alla festa della rivoluzione", il suo nuovo film in uscita il prossimo 16 aprile.
"Quando le scene e i costumi sono fatti così bene avviene la magia del cinema ed è come se io vivessi quell’epoca", ha spiegato l’attore. Che ha rivelato anche un aneddoto di quando stava girando un film a Venezia: "Ero in Piazza San Marco da solo con un costume di scena e mi sono seduto e messo a piangere, un momento triste e magico allo stesso tempo". "Ti capisco - ha replicato la Venier -. Venezia è la mia città, stupenda". "L’arte serve ad immaginare e sognare un mondo migliore, io in questo momento sogno di continuare a fare il mio mestiere con tante persone interessanti", ha proseguito l’attore.
Domenica In, il dramma di Ambra Orfei: "Mio marito morto due volte""Uno fa i piani nella propria vita, vorresti arrivare a un punto, condividere le cose con le persone che ami, racco...
Subito dopo è stato mandato in onda il video della sua prima volta a Domenica In, nel 2013. "Eravamo molto carini eh", ha commentato Scamarcio. Poi, quando la Venier gli ha chiesto della sua passione per la musica, lui ha risposto: "Ho molto rispetto per la musica e penso che ognuno debba occuparsi del proprio". Successivamente ha parlato della sua esperienza con Jhonny Depp: "Abbiamo inciso un brano io e Jhonny, lui canta e io faccio le percussioni". La padrona di casa, allora, lo ha invitato a suonare la batteria live in studio e lui ha accettato: "Si va bene ma non voglio fare figure di m..... Che figura mi fai fare Mara".