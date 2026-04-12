Domenica In, Scamarcio alla Venier: "Non voglio fare figure di m....."

"Hai tagliato i capelli eh": Mara Venier ha accolto così nello studio di Domenica In su Rai 1 Riccardo Scamarcio. Che subito ha risposto: "Si, esigenze di copione". La conduttrice, poi, si è complimentata con l’attore per i tanti lavori al cinema e gli ha mostrato un filmato dedicato alla sua carriera. "Bello, bravissimi, tutto perfetto", ha commentato lui, che poi ha parlato di "Alla festa della rivoluzione", il suo nuovo film in uscita il prossimo 16 aprile.

"Quando le scene e i costumi sono fatti così bene avviene la magia del cinema ed è come se io vivessi quell’epoca", ha spiegato l’attore. Che ha rivelato anche un aneddoto di quando stava girando un film a Venezia: "Ero in Piazza San Marco da solo con un costume di scena e mi sono seduto e messo a piangere, un momento triste e magico allo stesso tempo". "Ti capisco - ha replicato la Venier -. Venezia è la mia città, stupenda". "L’arte serve ad immaginare e sognare un mondo migliore, io in questo momento sogno di continuare a fare il mio mestiere con tante persone interessanti", ha proseguito l’attore.