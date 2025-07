Amici, il dramma: morto a 36 anni Luca Napolano: era il fratello di Pietro

Tragedia a Calvizzano. È morto improvvisamente Luca Napolano, 36 anni, nipote del vicesindaco Pasquale Napolano. A ricordarlo anche il sindaco di Giacomo Pirozzi: "Ci stringiamo al dolore del Vice Sindaco Pasquale Napolano e di tutta la sua famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa di Luca. Un ragazzo solare, pieno di vita, capace con il suo sorriso e la sua energia di portare luce ovunque andasse. La notizia della sua morte ci lascia sgomenti e profondamente addolorati: è difficile trovare le parole davanti a una perdita così grande e ingiusta. Luca resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, nei ricordi degli amici, dei familiari e di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui un pezzo di strada".

E ancora, in un lungo post su Facebook: "A nome mio personale e dell’intera comunità, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Napolano, unendomi al loro immenso dolore e assicurando tutta la nostra vicinanza in questo momento di profonda tristezza. Che il ricordo di Luca, con la sua gioia di vivere e la sua dolcezza, sia per tutti un faro che continuerà a brillare nonostante l’oscurità di oggi".