Bastoni e i 3036 messaggi su WhatsApp: "Per il dopo partita, 2/4 a casa mia", "Deve tacere tutto eh"

Alessandro Bastoni è accusato dai pm milanesi di prostituzione minorile per aver fatto sesso a pagamento con una ragazza che, all'epoca dei fatti, nel luglio 2020, aveva 17 anni. Lei però, come si legge nel verbale, nega tutto: "Non ho avuto rapporti sessuali con lui" e "da lui non ho ricevuto denaro". L'accusa nei confronti del difensore dell'Inter si inserisce all'interno dell'inchiesta sul giro di escort nei locali alla moda di Milano gestito da un'organizzazione a delinquere che faceva capo all'agenzia di eventi Ma.De. di Cinisello Balsamo.

La ragazza, chiamata a testimoniare sotto giuramento, ha dunque negato la versione fornita dagli inquirenti diretti dall’aggiunto Bruna Albertini e dal pm Rosaria Stagnaro, ma ha ammesso di aver dormito nel luglio 2020 a casa del calciatore. Il Corriere della Sera riporta che la giovane, quando è stata convocata a parlare, era molto preoccupata, ma solamente per i cento euro in nero che aveva ricevuto dalla Ma.De. per partecipare come ragazza immagine alle cene con calciatori famosi o imprenditori. Solo dopo ha capito che la questione andava ben oltre una semplice problematica fiscale. Infatti, dalle chat tra il pr Alessio Salomone e Bastoni emerge che lei era una di quelle giovani coinvolte nel servizio "tutto compreso" che la Ma.De. garantiva ai suoi facoltosi clienti.