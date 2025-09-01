Gerry Scotti scatenato contro Stefano De Martino: "Non sei Pippo Baudo"

Il conto alla rovescia per il primo confronto diretto in tv tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è ormai agli sgoccioli. Il popolare conduttore Mediaset è più determinato che mai e, in un'intervista concessa a Il Messaggero, non ha risparmiato una stoccata alla concorrenza: “In Rai adottano trucchetti per dire che le cose vanno bene", è partito in quarta un sempre più scatenato Gerry Scotti.

Il conduttore del Biscione ha poi spiegato che, a suo avviso, i vertici di viale Mazzini avrebbero sottovalutato il ritorno del suo storico game show nell’access prime time di Canale 5, si parla de La ruota della fortuna: “I dirigenti hanno pensato che La ruota della fortuna fosse un vecchio format e gestibile con Techetechetè. Non hanno calcolato il vecchio zio Gerry", ha rimarcato sornione e pieno d'orgoglio.

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha raccontato anche di aver ricevuto un messaggio inaspettato da Stefano De Martino, nelle ultime settimane finito nel suo mirino in più di un'occasione. Il presentatore di Affari Tuoi lo avrebbe infatti contattato per congratularsi con lui e fargli gli auguri: “Stefano De Martino mi ha scritto dei messaggi affettuosi per il compleanno e mi ha fatto i complimenti per La ruota della fortuna", ha rivelato.